Credito in emergenza Covid,Paolucci alla guida di Fidimpresa

(ANSA) - PESCARA, 03 MAR - Donatella Paolucci ha da pochi giorni assunto la direzione di Fidimpresa Abruzzo, il confidi del sistema associativo della Cna Abruzzo presieduto da Giorgio Stringini. Circa diecimila soci, con 11 milioni di patrimonio, 21 milioni di Fondi rischi di cui 6 milioni di Fondi di terzi e 4,5 milioni di fondo antiusura, 55 milioni di garanzie rilasciate, convenzioni in corso con 17 istituti di credito, una rete di sportelli sparsi nelle 4 province.

Un ruolo delicatissimo, nel contesto di una crisi sanitaria senza precedenti per piccole e medie imprese. "Il mio incarico arriva in un momento estremamente difficile, il mio compito non sarà facile. Ora occorre il sostegno delle istituzioni, Regione in testa, per varare interventi concreti e misure agevolative che aiutino le imprese, visto il momento drammatico che stanno attraversando. E, insieme, una crescita della disponibilità di un sistema bancario che in Abruzzo negli ultimi anni ha vissuto una ristrutturazione profonda" dice Donatella Paolucci.

Nata a Chieti, laureata in Economia e commercio, Paolucci, che prende il posto di Paolo D'Amico, ha legato la sua vita professionale al sistema associativo della confederazione artigiana, in particolare all'attività dedicata al credito alle imprese.

"Molte imprese - spiega - hanno rinunciato o ridimensionato i piani di investimento, stanno facendo ricorso alla cig per i dipendenti e utilizzando ammortizzatori sociali, stanno attivando finanziamenti per pagare i fornitori. Nel 2020 hanno ottenuto liquidità a costi molto bassi, ma a breve dovranno cominciare a rientrare delle loro esposizioni; i Confidi possono essere punto di riferimento per superare questo momento".

"Come confidi stiamo assecondando i decreti normativi e del cosiddetto temporary framework, la norma Ue che consente un allentamento delle regole sugli aiuti di Stato, concedendo una garanzia fino al 100% dei finanziamenti e con costi ridotti. La legge di bilancio 2021 ha modificato la disciplina dei fondi anti-usura, prevedendo l'erogazione diretta di credito da parte dei confidi fino a 4mila euro, siamo in attesa dei decreti attuativi". (ANSA).