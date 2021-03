Picnic,vino e salumi in casolare,5 multati a Roccamontepiano

(ANSA) - CHIETI, 01 MAR - Cinque persone, di età compresa fra 30 ai 40 anni provenienti dai comuni limitrofi e che si erano ritrovate a Roccamontepiano per un picnic nei pressi di un antico casolare, sono state sanzionate dai carabinieri di Casalincontrada per violazione delle disposizioni anti covid. I militari sono intervenuti in in seguito alla segnalazione di alcuni residenti. I cinque avevano approfittato della bella giornata e si erano portati damigiane di vino, salumi e formaggi ed avevano allestito nel cortile del casolare una vera e propria tavolata, organizzata nei minimi dettagli con sedie, tovaglie e posate. I partecipanti sono stati mandati via immediatamente con l'intimazione di fare rientro nei comuni di residenza. (ANSA)