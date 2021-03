Covid: ricorso a Tar ordinanza Marsilio su scadenza termini

(ANSA) - TERAMO, 01 MAR - E' stato presentato da un privato cittadino il ricorso al Tar : contro l'ordinanza del Presidente Marsilio per ciò che non dispone, e cioè perché non prevede alcun termine di scadenza, giacché in essa si stabilisce che i divieti restino in vigore "sino a nuovo provvedimento".

Il riferimento a quanto si apprende parte dall'ambito scolastico ma si estende a tutti i comparti chiusi dall'ordinanza della regione. Inoltre, è stato chiesto al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'ordinanza, visto che di proprio di recente, in un caso che riguardava la Valle d'Aosta, la Corte costituzionale ha precisato che non spetti alle Regioni intervenire in una materia riservata alla competenza dello Stato con misure più restrittive. Il ricorso è stato depositato questa mattina. (ANSA).