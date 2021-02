Sequestro ex cava trasformata in discarica, tre indagati

(ANSA) - CHIETI, 26 FEB - Una ex cava è stata sequestrata a Miglianico e tre persone sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria per la realizzazione di discarica non autorizzata.

Sono stati i militari della stazione Carabinieri Forestale di Chieti a procedere al sequestro dell'ex cava, che ha una superficie di circa 7.500 metri quadrati, e viene utilizzata per l'illecito smaltimento di terre e rocce da scavo.

All'interno dell'area erano stati scaricati oltre 4.500 metri cubi di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo utilizzati in difformità dalla normativa di riferimento.

Agli indagati è stata contestata la violazione dell'articolo 256 comma 3 del Decreto legislativo 152/2006, che prevede l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino a ventiseimila euro.

''Per la tutela dell'ambiente sono previste rigorose regole per l'utilizzo di terre e rocce da scavo, da cui discendono spese che troppo spesso gli imprenditori non intendono sostenere - si legge in una nota del Gruppo di Chieti dei Carabinieri Forestale. Smaltire illecitamente il materiale costituisce un reato che può portare alla confisca dell'area utilizzata come discarica''. (ANSA).