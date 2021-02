Moti aquilani: Santangelo, finiti tempi campanilismi

(ANSA) - L'AQUILA, 26 FEB - Il Consiglio della Regione Abruzzo ricorda i 50 anni dai "Moti Aquilani": il colonnato del Palazzo dell'Emiciclo si tingerà domani dei colori della città dell'Aquila.

"La storia ha sicuramente ricollocato nella giusta dimensione istituzionale quella decisione assunta dal Consiglio regionale d'Abruzzo nel febbraio 1971 di mantenere il fulcro delle istituzioni politiche e governative della regione a L'Aquila, cuore storico e culturale d'Abruzzo. L'Aquila ha conservato intatte le proprie funzioni, né poteva essere altrimenti, e il ruolo di capoluogo di regione. Oggi, dopo cinquant'anni, e dopo i drammi vissuti, ritengo che siano finiti i tempi dei campanilismi e delle divisioni pregiudiziali, confermando che l'Abruzzo è un solo corpo con una molteplicità di cuori che devono battere all'unisono per garantire crescita, sviluppo e credibilità". Lo ha detto il Vicepresidente del Consiglio regionale - Roberto Santangelo - commentando l'anniversario dei 50 anni dai 'Moti Aquilani'.

"Il banco di prova è stato offerto dal devastante terremoto del 2009, tutto l'Abruzzo si è stretto intorno alla città ferita assicurandole solidarietà e aiuto concreto affinché L'Aquila, il suo capoluogo, potesse rinascere e tornare a volare. Oggi siamo consapevoli che i campanilismi e le battaglie di quartiere non hanno ragion d'essere, abbiamo avuto il merito di aver costruito una regione unita che ha credibilità e risorse da spendere ben al di fuori dei nostri confini", in conclusione il Vicepresidente Santangelo. (ANSA).