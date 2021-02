Morto Franco Pelini, fu per tre volte sindaco di Pacentro

(ANSA) - PACENTRO, 26 FEB - L'ex sindaco di Pacentro (L'Aquila) Franco Pelini, 81 anni, per tre legislature alla guida del paese ai piedi del Morrone, è morto a causa del Covid nell'ospedale di Atri (Teramo) dove era ricoverato. Le sue condizioni erano già critiche per alcune patologie pregresse.

L'intero paese si è stretto al dolore della famiglia. Pelini è stato medico specializzato in cardiologia nell'ospedale di Sulmona (L'Aquila). Appresa la notizia, il sindaco di Pacentro Guido Angelilli ha proclamato il lutto cittadino. "È stato sindaco per tre legislature, stimato professionista, ma soprattutto 'il' medico, vicino a tutta la comunità che oggi lo ricorda con affetto e commozione. Quante volte lo abbiamo visto correre, a tutte le ore del giorno e della notte, in soccorso dei suoi concittadini" ricorda Angelilli, esprimendo il cordoglio dell'amministrazione comunale e della cittadinanza alla famiglia Pelini. (ANSA).