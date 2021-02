Covid: Abruzzo verso chiusura scuole

(ANSA) - PESCARA, 26 FEB - L'Abruzzo verso la chiusura delle scuole dalle elementari fino alle superiori per l'impennata di contagi: l'indicazione è stata data dalla cabina di regia che si è riunita in serata. L'ordinanza che dispone la didattica a distanza dalle elementari alle superiori sarà firmata domani dal presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio.

Nel tardo pomeriggio l'assessore regionale alla istruzione Pietro Quaresimale aveva invece comunicato che si sarebbe confermata la dad al 100% soltanto per le superiori. Alla riunione serale hanno partecipato tra gli altri i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, i presidenti delle provincie, i direttori generali delle asl e l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. (ANSA).