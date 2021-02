Pronto ospedale da campo Termoli, oggi arrivo sanitari

(ANSA) - TERMOLI, 25 FEB - E' pronto per accogliere pazienti l'ospedale da campo installato a Termoli, nel piazzale antistante il 'San Timoteo', dagli operatori della Croce Rossa di Avezzano (L'Aquila) insieme a quelli del Molise.

Sono 24 posti letto divisi in tre tende complete di area triage, zona di degenza e tunnel per accedere all'ospedale 'San Timoteo'. All'interno attrezzature diagnostiche, medicali, servizi e toilette.

Sono 15 i volontari della Croce rossa molisani e 6 arrivati dall'Abruzzo che oggi rientreranno in sede, conclusa la fase di allestimento e montaggio.

E' previsto in giornata l'arrivo di nove sanitari, tra medici e infermieri, volontari della Croce rossa che saranno attivi nell'ospedale da campo chiamato ad accogliere i pazienti non covid. (ANSA).