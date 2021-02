A24/A25: Pm, SdP usava chiusura Gran Sasso come minaccia (2)

(ANSA) - PESCARA, 25 FEB - Alla base delle convinzioni degli inquirenti due telefonate del giugno 2019 tra il patron Carlo Toto e dipendenti della Toto Costruzioni e della Infraengineering, società del gruppo, in cui il patron del gruppo descrive la nuova variante nel tratto tra Vicovaro e Carsoli ipotizzando anche lo spostamento della ferrovia che avrebbe potuto costituire un ostacolo.

Nel contesto della trattativa tra MIT e SdP sulle tariffe e per il rinnovo del PEF del valore di oltre 3 miliardi di euro, secondo la procura aquilana i sindaci sarebbero stati "imboccati" dai vertici di SdP. A supporto citano una telefonata del 6 giugno 2019 in cui il consigliere provinciale chiama un alto dirigente SdP per correggere la lettera che di lì a poco il movimento di 108 sindaci avrebbe inviato al MIT. Gli inquirenti fanno notare che dall'intercettazione emerge che la proposta dei sindaci ricalcava quella avanzata da Strada dei Parchi qualche giorno prima, il 31 maggio 2019, alla regione Abruzzo.

Non solo: il pm Renzo nella sua richiesta di proroga fa notare che le conversazioni stanno vertendo sui due tavoli che SdP ha presso il MIT, uno sul rinnovo del Piano Economico Finanziario di A24 e A25 e l'altro sul salvataggio di Alitalia, per il quale il gruppo Toto stava partecipando ad una cordata di imprese. Scrive il pm: "Quanto detto ha portato i vertici del gruppo a ritenere che l'interesse dimostrato nel salvataggio della compagnia di bandiera abbia in qualche modo 'ammorbidito' il comportamento del MIT nei loro confronti". Il pm fa riferimento ad una conversazione del primo luglio 2019 tra alti dirigenti del Gruppo (entrambi non indagati) in cui il primo "definisce testualmente l'interesse dimostrato dal gruppo nell'affare Alitalia come il 'do ut des' per chiudere più facilmente un nuovo e consolidato PEF e ricevere i fondi per la messa in sicurezza delle arterie autostradali regionali".

(ANSA).