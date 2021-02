Moti aquilani:Capezzali, matrice fascista?Accusa di comodo(2)

(ANSA) - PESCARA, 24 FEB - Secondo Walter Capezzali "non si può parlare dei moti dell'Aquila come di un evento rivoluzionario, a parte che non sarebbe stata una rivoluzione, era una rivoluzione difensiva che si poteva pure giustificare, ma non fu una rivoluzione immotivata soprattutto per il fatto che in definitiva la situazione che l'Abruzzo viveva in quel momento era una situazione ben determinata come vocazioni territoriali: gli aquilani sostenevano e forse sostengono ancora che Pescara ha dei privilegi e delle caratteristiche di valore e di attività che non venivano inficiate assolutamente dal riconoscimento dei diritti di capoluogo di regione".

"Tra le altre cose - aggiunge ancora - sono stati molti gli aquilani che hanno contribuito nella storia di Pescara a sviluppare l'aspetto dell'importanza della città adriatica. Il discorso che una città già carica di importanza prevalente a livello di economia regionale acquisisse pure la gestione degli assessorati più importanti proprio sotto il profilo economico sembrò effettivamente voler svuotare del tutto L'Aquila di un ruolo che si era guadagnata non soltanto per motivi storici, ma anche per le scelte dello Stato italiano".

"L'assalto alle sedi dei partiti - conclude - è uno dei motivi perché finirono a dire che erano stati dei moti fascisti: sono state attaccate e messe a fuoco tutte le sedi dei partiti cittadini meno quello del Msi. Ora la giustificazione ufficiale di qualcuno è stata che su 40 consiglieri regionali l'unico che aveva votato contro l'articolo 2 dello Statuto fosse quello del Msi, ma questa era una ipotesi da ridere. E la cosa si spiega facilmente: la sede del Msi si trovava in via Indipendenza, in un palazzo assolutamente inaccessibile, con un portone che non avrebbero aperto neanche con le cannonate, quindi pure se avessero voluto assaltarlo non avrebbero raggiunto alcun risultato positivo". (ANSA).