Popolare Bari:Ad, in Abruzzo chiuderemo filiali inefficienti (2)

(ANSA) - TERAMO, 23 FEB - Bergami era a Teramo per l'incontro interistituzionale convocato dal sindaco Gianguido D'Alberto per discutere della salvaguardia della permanenza dell'Istituto di credito sul territorio provinciale e regionale. Bergami ha comunque assicurato che la razionalizzazione del numero di filiali non comporterà un taglio occupazionale. "Il personale sarà mantenuto e riutilizzato nelle filiali cosiddette; superstiti - ha detto Bergami - la sostanza del piano di riorganizzazione è che ci specializziamo. Vogliamo dare risposte alle domande in maniera molto professionale ed efficiente.

Questo è il modo che riteniamo più efficace per recuperare la fiducia delle famiglie e delle imprese".; (ANSA).