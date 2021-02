Covid:Ass.Abruzzo, campagna vaccini funziona,stop polemiche (2)

(ANSA) - PESCARA, 21 FEB - L'assessore rivendica anche come l'Abruzzo sia tra le primissime Regioni italiane ad aver avviato la percentuale del personale scolastico e universitario e la prima ad aver iniziato la vaccinazione (il 12 febbraio scorso) degli ultra 80enni.

"Si è scelto di procedere parallelamente su più categorie - rimarca - e così, oltre a concludere le vaccinazioni del personale sanitario, stiamo vaccinando in questo momento anche le forze dell'ordine. La macchina funziona, pur con qualche piccola difficoltà, come quanto accaduto ieri con le vaccinazioni degli operatori scolastici con oltre 55 anni di età con Astra Zeneca. L'autorizzazione alla somministrazione non è arrivata in tempo, ma da domani il ritardo sarà recuperato".

Nella giornata di giovedì sono stati vaccinati 2311 cittadini, venerdì 3197 e ieri, come detto, 4722 (di cui 2690 operatori scolastici).

"Purtroppo - conclude la Verì - resta il nodo dell'incertezza nelle consegne delle dosi, che subiscono tagli poche ore prima del recapito. E' una variabile che incide profondamente sull'organizzazione complessiva, che deve tenere anche conto dell'obbligo di mettere da parte il 30 per cento dei vaccini per garantire la seconda dose. Ce la stiamo però mettendo tutta e assicuro ancora una volta i miei concittadini che nessuno sarà lasciato indietro". (ANSA).