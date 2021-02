Gabriele Cirilli racconta 'Una Storia per l'Abruzzo'

(ANSA) - PESCARA, 20 FEB - Domenica 21 febbraio, alle 17.30, andrà in onda in diretta streaming il primo incontro promosso dall'associazione "Una Storia per l'Abruzzo", condotto dall'attore Gabriele Cirilli. A parlare di formazione, industria, scienza, ricostruzione, cultura e cinema in Abruzzo saranno Andrea Prencipe, rettore dell'Università Luiss Guido Carli; Enrica Giorgetti, direttore generale di Farmindustria; Giampaolo Letta, vice presidente e Ad Medusa Film; Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva; Paolo Esposito, direttore generale del Gran Sasso Science Institute; Enrico Vanzina, regista, sceneggiatore e scrittore. La diretta dell'incontro sarà visibile sulla pagina Facebook unastoriaperlabruzzo. Durante l'incontro sarà proiettato un video in esclusiva con i saluti all'Abruzzo da alcuni artisti italiani. (ANSA).