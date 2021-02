Dispersi sul Velino: riprese ricerche quarto escursionista

(ANSA) - PESCARA, 20 FEB - Sono riprese stamani sul monte Velino le ricerche del quarto escursionista disperso lo scorso 24 gennaio: si tratta di Gianmarco Degni, studente di 26 anni di Avezzano (L'Aquila) che insieme ai suoi amici è stato travolto da una valanga. Degni è il fidanzato di Valeria Mella, 25 anni, fisioterapista e amante del teatro, ritrovata nella mattinata di ieri, dopo 27 giorni di battute nella vastissima area innevata, insieme ai compagni di escursione Gian Mauro Frabotta (33), ingegnere dell'Eni, e Tonino Durante (60), proprietario di un negozio di coltelleria collettoria e grande appassionato di montagna. I quattro erano tutti di Avezzano e molto conosciuti. Mentre sono in corso le operazioni a Valle Majelama, a 1800 metri di quota, stamani all'obitorio di Avezzano c'è stato il riconoscimento dei tre corpi da parte dei familiari. Sui corpi ieri sono state effettuate ricognizioni cadaveriche: la Procura della Repubblica ha escluso le autopsie visto la dinamica molto chiara: i quattro sono morti per via dei gravissimi traumi causati dalla valanga che li ha investiti.

