Covid: Sclocco, in Abruzzo vaccinare anche psicologi

(ANSA) - PESCARA, 20 FEB - "A fronte di un quadro che vede in quasi tutte le regioni italiane la vaccinazione degli psicologi che ne hanno fatto richiesta, dalla Campania, grande due volte l'Abruzzo, che ha concluso l'iter la settimana scorsa, in 48 ore, alle vicine Marche, in Abruzzo tutto tace". Lo dice Marinella Sclocco in qualità di psicoterapeuta, già Consigliera Ordine Psicologi Abruzzo, ed ex assessore regionale.

Per la Sclocco quella degli psicologi "è una professione che rientra nei LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini. In un tale frangente va riscontrato che del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi è in grande subbuglio, con dieci consiglieri su quindici che hanno chiesto formalmente le dimissioni del presidente. Sono ormai 15 giorni che l'Ordine ha scritto all'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, senza aver ricevuto risposta. Nel frattempo il virus, anzi le varianti del virus, corrono veloci. La situazione richiede una presa in carico vigorosa visto tra l'altro che stiamo parlando di pochissimo iscritti in tutta la Regione (circa 3000) molti dei quali, lavorando nei servizi pubblici sono già rientrati nella vaccinazione delle strutture sanitarie. Molti psicologi hanno inviato mail all'assessore Verì tutte in attesa di risposta, "chiedo a tutti di far fronte comune al fine di far decidere alla Regione di darci almeno delle informazioni sul nostro destino e su quello dei nostri pazienti" (ANSA).