Covid: Pd, Abruzzo ultimo posto per vaccini, Giunta lenta

(ANSA) - PESCARA, 20 FEB - Il Pd in Regione critica senza se e senza ma la politica vaccinale della Regione che, secondo i consiglieri regionali non sta rispondendo a dovere alle esigenze della popolazione in piena pandemia. I consiglieri Pd hanno detto che il rapporto dosi somministrate/popolazione è oggi pari al 4,28%, mentre quelli persone vaccinate/popolazione è pari al 1,55%, dati che collocano l'Abruzzo all'ultimo posto.

"La grande sfida - ha dichiarato in conferenza stampa il capogruppo Silvio Paolucci - era quella di arrivare al 70% di vaccinati ma invece siamo ultimi in Italia. Una Giunta lenta e sempre ultima sulle grandi sfide. Appena il 64% delle dosi assegnate sono state somministrate. Sapete che c'è una fase una e due e per questo le nostre proposte sono diverse. Chiediamo soprattutto che al prossimo Consiglio Regionale convocato sul nulla, si parli delle fasi uno e due della vaccinazione, ovvero delle manifestazioni di interesse e delle vaccinazioni dove, come quando. Vogliamo sapere quali tipi di accordi si hanno in essere con le farmacie per velocizzare il piano vaccinale. Di questo passo arriveremo al 2024. Vogliamo sapere quali sono i centri vaccinali, qual'è il personale sanitario che vaccina e quale è la campagna forte di comunicazione che si vuole mettere in campo perché solo la metà degli over 80 è stata in piattaforma. Si comunica su tutto e non sui vaccini. Nel Consiglio del 23 febbraio si parli di questo e non del nulla".

(ANSA).