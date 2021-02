Covid: assembramento al bar per aperitivo, sospesa attività

(ANSA) - CHIETI, 20 FEB - L'attività commerciale di un bar che si trova lungo la Statale 16 a Francavilla al Mare, è stata sospesa per cinque giorni nell'ambito dei controlli disposti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Chieti per frenare la diffusione del Covi 19. I carabinieri hanno notato un vero e proprio assembramento che però si è dissolto quando i militari sono arrivati nel locale, dove tuttavia erano evidenti le tracce di un aperitivo condiviso fra bottiglie di birre, uno spumante e stuzzichini vari. I pochi presenti sono stati contravvenzionati. Lo stesso bar era stato già sanzionato in altre circostanze. (ANSA).