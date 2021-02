Trovato corpo di un disperso sul Velino (2)

(ANSA) - PESCARA, 19 FEB - A quanto si apprende il corpo ritrovato sta per essere trasportato all'obitorio dell'ospedale di Avezzano. Le operazioni di soccorso e recupero sono state ostacolate dal maltempo che ha imperversato in queste settimane in Abruzzo, col pericolo di nuove valanghe e venti forti che hanno impedito spesso l'uso degli elicotteri.

A complicare le operazioni il luogo della tragedia, un vallone profondo e pieno di neve. (ANSA).