Covid: tasso occupazione intensive Abruzzo al 38,6%

(ANSA) - PESCARA, 19 FEB - Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Abruzzo. Al momento sono 73, una settimana fa erano 53. Il tasso di occupazione dei posti letto arriva al 38,6%, a fronte di una soglia di allarme del 30%.

In area medica ci sono 546 pazienti (-6 rispetto a ieri). In questo caso il tasso di occupazione è del 36,6%. Sono 11.758 le persone attualmente positive (+72) in isolamento domiciliare. Al momento è ricoverato il 5% degli attualmente positivi; del totale degli ospedalizzati, l'11,79% - percentuale in crescita negli ultimi giorni - è in terapia intensiva. (ANSA).