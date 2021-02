Covid, Marsilio 'per Abruzzo confermati dati da arancione'

(ANSA) - PESCARA, 19 FEB - "Non cambia nulla. Sono confermati i dati da zona arancione. Manterremo la zona rossa per le province di Chieti e Pescara". Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sottolineando che la regione è classificata tra quelle a "rischio moderato" e che l'indice Rt è "leggermente sceso", arrivando a 1,17.

Si proseguirà, annuncia Marsilio, con uno "stretto monitoraggio: ho chiesto alle Asl di valutare quotidianamente l'andamento nei singoli territori. Anche per valutare se inserire altri comuni in zona rossa o, viceversa - conclude - se nelle province di Chieti e Pescara si possa iniziare a delimitare un'area meno pericolosa da restituire alla zona arancione". (ANSA).