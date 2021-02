Pista ciclabile Pescara: Masci, è errore, stiamo risolvendo

(ANSA) - PESCARA, 18 FEB - "Ho chiesto all'ufficio mobilità di darmi spiegazioni circa questo ginepraio incomprensibile di colori e linee. Mi ha risposto che è il risultato di un fraintendimento tra il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice dell'opera. Può succedere, l'importante è porvi subito rimedio. Nei prossimi giorni realizzeremo in quel tratto di strada una nuova segnaletica di 'Zona 30'". Lo scrive su Facebok il sindaco di Pescara, Carlo Masci, a proposito della polemica relativa alla pista ciclabile di via della Pineta.

Nel suo post il primo cittadino pubblica una foto del tratto di strada in questione e aggiunge: "Penso sempre che faccio bene ad andare a controllare con assiduità tutte le opere che stiamo effettuando in città". (ANSA).