Covid: Marsilio, ci aspettiamo conferma zona arancione

(ANSA) - PESCARA, 18 FEB - "L'anticipazione del report settimanale rispetto alla situazione Covid ci dice che l'indice Rt in questo momento è sceso leggermente, passando dall'1.22 della scorsa settimana all'1.17. Per questo ci attendiamo che domani la cabina di regia, registrando questo dato, confermi la classificazione dell'Abruzzo in zona arancione". Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ricordando che "rimane valida la mia ordinanza che fino al 28 febbraio colloca in zona rossa le province di Pescara e Chieti".

Il governatore ricorda che i due territori "sono particolarmente colpiti dalla variante inglese, hanno subito e stanno subendo una forte accelerazione di casi e di ricoveri, soprattutto in terapia intensiva, che ha superato la soglia di allarme del 30%". (ANSA).