Covid: in Abruzzo 482 nuovi casi e 11 morti

(ANSA) - PESCARA, 18 FEB - Sono 482 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.758 tamponi molecolari: è risultato positivo il 10,13% dei campioni. Si registrano undici decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.599. Le zone più colpite sono ancora le province di Chieti e Pescara: nell'area metropolitana dilaga la variante inglese, responsabile almeno di due contagi su tre.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 6 mesi e 97 anni.

Quelli con meno di 19 anni sono 103: 8 in provincia dell'Aquila, 46 in provincia di Pescara, 41 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Gli undici decessi, tre dei quali avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 64 e 96 anni: 4 in provincia di Chieti, uno in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Pescara.

In aumento gli attualmente positivi, che sono 12.308 (+101).

I guariti sono 35.803 (+369). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 5.136 test antigenici.

La località con più nuovi casi è ancora Pescara (79), seguita da Chieti (47). Poi ci sono Montesilvano (29), Lanciano (23) e San Giovanni Teatino (20). A livello provinciale, in testa ci sono il Pescarese e il Chietino, entrambi con 192 nuovi casi.

Numeri più bassi nel Teramano (+77) e nell'Aquilano (+47).

(ANSA).