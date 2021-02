Covid: Fci Abruzzo stila nuovo calendario

(ANSA) - PESCARA, 18 FEB - Il ciclismo abruzzese si prepara a rimettersi in sella nella speranza che il Covid-19 molli un po' la presa. Allo stato attuale, si sta procedendo cautamente alla stesura del nuovo calendario con tutte le manifestazioni nei settori strada, fuoristrada, pista e attività giovanile, sotto l'egida del comitato regionale Federciclismo Abruzzo presieduto da Mauro Marrone. Compatibilmente con l'andamento della situazione sanitaria, nel 2021 sono calendarizzate la maggior parte delle gare categorie esordienti, allievi e juniores, senza dimenticare il Trofeo Matteotti professionisti che ritorna a Pescara il 19 settembre (a una settimana dallo svolgimento dei campionati del mondo in Belgio tra Anversa e Lovanio, nella regione delle Fiandre), per un Abruzzo sempre più centro nevralgico del ciclismo anche con il Giro d'Italia (a giorni la presentazione del nuovo percorso e delle sedi di tappa abruzzesi tra partenza e arrivo) e la Tirreno-Adriatico (già reso noto il tracciato con le tappe Terni-Prati di Tivo ‪il 13 marzo‬ e Castellalto-Castelfidardo ‪il 14 marzo‬). "Stavolta siamo più preparati in tutte le situazioni - spiega il presidente regionale FCI Abruzzo Mauro Marrone -, il nostro protocollo sanitario ha funzionato perché è stato rispettato scrupolosamente sia dagli organizzatori che dagli atleti in occasione delle poche gare svolte lo scorso anno. Abbiamo istituito appositamente un corso di formazione per gli operatori Covid-19 che provvedono alla misurazione della temperatura e alla regolazione degli accessi sul luogo della gara visto che, attualmente, le normative vietano la presenza del pubblico.

Abbiamo stilato un calendario provvisorio dal momento che alcune manifestazioni devono essere ancora inserite o confermate in base all'evolversi dell'emergenza sanitaria". (ANSA).