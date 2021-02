Al via anno giubilare centenario canonizzazione S.Gabriele

(ANSA) - ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TERAMO), 18 FEB - Dopo il rinvio, causato dall'emergenza Covid-19, delle celebrazioni per il centenario della canonizzazione del santo (1920-2020), che si sarebbero dovute svolgere lo scorso anno, sabato 27 febbraio, festa liturgica di San Gabriele, inizieranno le celebrazioni per il centenario e anche l'anno giubilare che si concluderà il 27 febbraio 2022.

Il santuario intende far memoria, nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, di quel 13 maggio 1920 quando, nella Basilica di San Pietro in Roma, papa Benedetto XV dichiarava santo Gabriele dell'Addolorata. Alla celebrazione assisteva Michele Possenti, il medico fratello maggiore del santo, insieme ad altri parenti; partecipò l'unico compagno superstite del santo, fratel Silvestro Polidori. Alla cerimonia erano presenti 40 cardinali, più di 300 vescovi da ogni parte del mondo e migliaia di fedeli.

Durante l'anno giubilare centenario del santo dei giovani, che ha come slogan "Con i giovani, protagonisti nella storia", sono previste celebrazioni e manifestazioni. Tra i giubilei in programma nel 2021-2022 ci saranno il giubileo dei movimenti ecclesiali, il giubileo del motociclista, il giubileo delle forze dell'ordine e istituzioni, il giubileo della famiglia laicale passionista, il giubileo del pellegrino, il giubileo dei giovani, il giubileo degli ammalati, il giubileo delle confraternite, il giubileo degli artisti, il giubileo degli sportivi, il giubileo degli studenti, il giubileo dei bambini, il giubileo del volontariato, il giubileo degli universitari, il giubileo dei lavoratori, il giubileo degli alpini.

Sabato 27 febbraio festa di San Gabriele sono in programma: la celebrazione del transito del santo (ore 6.30); sante messe (ore 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18), l'apertura della Porta santa (indulgenza plenaria) e inizio dell'anno giubilare centenario alla presenza del vescovo di Teramo Atri Lorenzo Leuzzi.

L'inizio dell'anno giubilare sarà trasmesso in diretta facebook e youtube "Santuario di S. Gabriele dell'Addolorata". Sarà anche possibile collegarsi al sito del santuario (www.sangabriele.org), a quello della diocesi di Teramo-Atri (www.diocesiteramoatri.it), oppure al nuovo sito dedicato al giubileo (www.giubileosangabriele.it). (ANSA).