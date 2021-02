Marsilio, lockdown? Ministro valuti se in tempo per evitarlo

(ANSA) - PESCARA, 17 FEB - "Credo che i blocchi siano utili e necessari quando sono tempestivi e isolano il prima possibile i focolai, come noi abbiamo fatto. E' evidente che è compito del ministero seguire l'andamento nazionale e capire se siamo ancora in tempo per fare chiusure localizzate, isolare i focolai più pericolosi e tenere sotto controllo l'epidemia o se la diffusione delle varianti ha raggiunto un livello tale che da qui a pochi giorni si troveranno tutti nella stessa situazione dell'Umbria e di Pescara". Lo afferma, a margine di una conferenza stampa, il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, rispondendo a una domanda dei cronisti sull'ipotesi di un nuovo lockdown.

Il presidente di Regione nei giorni scorsi ha firmato l'ordinanza che ha istituito, a partire da domenica, la zona rossa nelle provincie di Pescara e di Chieti: in quei territori e, in particolare, nell'area metropolitana, il virus dilaga, con la variante inglese che è responsabile del 65% dei contagi.

"Ieri ho parlato con il ministro Speranza che era di ritorno dall'Umbria - aggiunge Marsilio - Mi ha raccontato di essere rimasto impressionato dalla situazione che sta vivendo l'Umbria a causa delle varianti. Gli ho descritto la situazione molto dura che l'area metropolitana e soprattutto Pescara e provincia stanno vivendo". (ANSA).