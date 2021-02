Centri estetici, Comune Chieti annuncia controlli

(ANSA) - CHIETI, 17 FEB - Il Comune di Chieti ha annunciato controlli "perché regole e protocolli siano rispettati" dopo la sentenza del Tar del Lazio che, accogliendo il ricorso presentato da Confestetica contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Salute, stabilisce che i centri estetici potranno restare aperti in 'zona rossa'.

"Aggiungiamo queste attività a quelle che in zona rossa potranno restare aperte e su cui saranno comunque presenti e rigorosi i controlli, vista la particolare fase della pandemia che stiamo attraversando - dicono il sindaco Diego Ferrara e l'assessore al Commercio Manuel Pantalone - Quello attuale è un momento delicato e strategico in cui è necessario contemperare l'azione preventiva a quella punitiva, quando le regole non vengono rispettate. Una necessità richiesta dall'esigenza di contenere i contagi in un momento in cui il virus, a causa delle varianti, sta dilagando soprattutto fra la popolazione più giovane. Alle attività che possono operare va dunque l'accorata raccomandazione dell'Amministrazione di agire in modo corretto e accurato, alla cittadinanza l'invito a uscire il meno possibile e a tutelare se stessi e i propri cari dal contagio". (ANSA).