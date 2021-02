Porto di Giulianova, ok lavori per sistemazione imboccatura

(ANSA) - TERAMO, 16 FEB - Il Comune di Giulianova, rispondendo positivamente alla proposta formulata dalla Giunta regionale d'Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti- Dpe di Pescara, assumerà il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento per la messa in sicurezza dell'attuale imboccatura portuale, per complessivi 3.800.000 di euro. Gli interventi, in conformità con il piano regolatore portuale, prevedono il completamento della scogliera nord di protezione della nuova imboccatura portuale. "Ringraziamo la Giunta regionale che, attraverso una nota, ci ha fatto pervenire la richiesta di assumere il ruolo di soggetto attuatore dei lavori di completamento del braccio portuale - dichiara il sindaco Jwan Costantini - si tratta di un'opportunità per il Comune di Giulianova, che tiene a salvaguardare una struttura importante, dal punto di vista territoriale e turistico". (ANSA).