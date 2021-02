Covid: scuole chiuse fino al 28/2 anche a Manoppello

(ANSA) - MANOPPELLO, 16 FEB - Dopo Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo, anche il Comune di Manoppello (Pescara) chiude le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado fino al 28 febbraio. Il provvedimento si è reso necessario, in via precauzionale e cautelativa, "considerata la criticità della situazione emergenziale" e che nel corso dello screening in paese sono emersi diversi casi di positività riconducibili al contesto scolastico.

Le attività didattiche proseguiranno a distanza. (ANSA).