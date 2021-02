Covid: ad Atessa riapertura scuole dopo 14 giorni

(ANSA) - ATESSA, 16 FEB - Riapriranno domani le scuole di Atessa (Chieti) dopo 14 giorni di chiusura a causa dell'aumento dei positivi al Covid-19. Tornano in classe in presenza i bambini delle scuole dell'infanzia, delle elementari e di prima media. La riapertura è stata disposta dalla dirigente dell'istituto omnicomprensivo Ciampoli-Spaventa, Liberata Colanzi. Intanto il sindaco, Giulio Borrelli, in accordo con la Asl Lanciano Vasto Chieti, ha predisposto - in occasione del ritorno a scuola - lo screening per i circa 600 fra alunni, insegnanti e personale non docente. "Lo scorso 3 febbraio - spiega Borrelli - dopo aver registrato numerosi nuovi casi di coronavirus tra studenti e docenti abbiamo chiuso per 14 giorni l'edificio scolastico Cinalli e le scuole dell'infanzia Rione Meridionale e Fontecicala. Subito dopo, in seguito anche all'ordinanza della Regione che istituiva per Atessa la zona rossa, abbiamo disposto la chiusura di tutti gli altri plessi e abbiamo sanificato tutti gli edifici scolastici. Lo scorso fine settimana Atessa ha effettuato anche lo screening di massa con la partecipazione di 3.500 cittadini". (ANSA).