Covid: in Abruzzo 533 nuovi casi, 12 morti, 187 guariti

(ANSA) - PESCARA, 15 FEB - Nuova impennata di contagi in Abruzzo. Sono 533 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore. Sono emersi dall'analisi di 3.367 tamponi molecolari: è risultato positivo il 15,83% dei campioni. Per vedere percentuali così alte bisogna tornare indietro alla metà di novembre 2020, ai giorni più duri della seconda ondata.

Dodici i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.575.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 4 mesi e 97 anni.

Quelli con meno di 19 anni sono 125: 11 in provincia dell'Aquila, 67 in provincia di Pescara, 34 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. I dodici decessi riguardano persone di età compresa tra 73 e 88 anni: due in provincia di Chieti, due in provincia dell'Aquila, cinque in provincia di Teramo e tre in provincia di Pescara.

Aumentano rapidamente gli attualmente positivi al virus, che sfiorano quota 12mila: sono 329 in più, per un totale di 11.977 persone. I guariti delle ultime ore sono 187 (totale 34.747).

Eseguiti anche 21.004 test antigenici. (ANSA).