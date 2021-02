Maltempo: pericolo ghiaccio, scuole chiuse domani a Lanciano

(ANSA) - LANCIANO, 14 FEB - Il sindaco di Lanciano (Chieti), Mario Pupillo, ha firmato un'ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per domani lunedì 15 febbraio, per le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d'infanzia, presenti nel territorio comunale, a causa del maltempo.

Il piano neve, entrato in azione da ieri mattina con mezzi spazzaneve e spargisale, ha reso percorribili con attrezzatura adeguata le principali vie d'accesso e uscita dalla città: tuttavia, in via prudenziale e in considerazione delle temperature rigide attese nelle prime ore del mattino di domani, che comportano un elevato rischio di formazione di ghiaccio sui marciapiedi e sulle strade, è stata assunta la decisione di sospendere per domani le attività didattiche in presenza degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, della primaria e della prima media. Le altre scuole proseguono la didattica a distanza come da ordinanza regionale del Presidente Marco Marsilio che ha posto l'intero territorio delle Province di Chieti e Pescara in zona rossa a partire da oggi. (ANSA).