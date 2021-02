Calcio: due gare rinviate per neve in Molise

(ANSA) - PESCARA, 13 FEB - Il maltempo che dalla nottata sta investendo il centro sud ha portato ha fatto saltare per il campionato nazionale di serie D la gara Campobasso-Pineto, valevole per la 17/a giornata, e rinviata a data da destinarsi per avverse condizioni meteorologiche in Molise dove sempre per maltempo è stata rinviata anche Vastogirardi-Tolentino. (ANSA).