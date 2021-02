Covid: in Abruzzo via a vaccini a over 80 e forze ordine

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Partita in Abruzzo la vaccinazione degli over 80: le attività hanno preso il via ad Ancarano, paesino del Teramano, su una settantina di soggetti del posto.

Dal 15 febbraio la parte finale della fase uno della campagna inizierà concretamente anche nelle altre tre Asl. Sempre oggi, a Teramo e L'Aquila, sono iniziate anche le somministrazioni dei vaccini AstraZeneca alle forze dell'ordine e ai Vigili del Fuoco. Anche in questo caso nei prossimi giorni si partirà anche a Pescara e Chieti. Infine si lavora sul mondo della scuola: la Regione Abruzzo sta predisposto una piattaforma telematica specifica che sarà operativa nelle prossime ore. (ANSA).