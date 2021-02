Resistenza:Ferrara,omaggio a 11 febbraio martiri per libertà

(ANSA) - PESCARA, 11 FEB - "Questo è di certo un luogo speciale, perché qui vive il ricordo di chi ha perso la vita poco più che adolescente per darci la libertà - così il sindaco Diego Ferrara - una fine drammatica, ma la loro vita finita l'11 febbraio del 1944, in tutti questi anni è andata avanti, il suo valore è custodito e alimentato dai giovani che abitano questa scuola, che ha impresso quei fatti nel suo nome, proprio per non dimenticare cosa è accaduto e non dimenticare chi ne è stato vittima". Lo scrive su facebook il sindaco Diego Ferrara a Pescara nella scuola 11 febbraio 1944 intitolata ai giovani trucidati a Colle Pineta. "Una cerimonia che il protocollo covid ha reso più attenta, ma non sminuita nell'intensità, perché nata per coltivare la memoria di nove vite di figli, padri e fratelli giovanissimi nelle comunità di Chieti e Pescara e soprattutto fra i più giovani".

"Ed è un ricordo importante, un filo rosso che unisce anche le nostre due città, a cui quei 9 giovani appartenevano. Per questo abbiamo il dovere di contribuire alla costruzione dell'identità storica dei nostri giovani, dicendogli la verità di quei fatti e raccontandoli sempre perché non vengano dimenticati: aggiungere all'impegno e all'orgoglio di essere custodi e testimoni della memoria, nella consapevolezza di come le testimonianze del passato siano la base del patrimonio civile, sociale e culturale su cui fondare il nostro presente e il futuro dei nostri cittadini di domani". (ANSA).