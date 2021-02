Fiamme dalla cucina, Vigili del Fuoco salvano inquilini

(ANSA) - PESCARA, 11 FEB - Nella notte una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via Mogenico per un incendio di appartamento. L'allarme è stato dato dagli stessi affittuari che, allarmati dalla presenza di fumo proveniente dal sottoscala, si sono rifugiati sul balcone. La squadra prontamente arrivata sul posto con l'autoscala ha messo al sicuro i due occupanti e spento l'incendio che si è sviluppato nel locale cucina. (ANSA).