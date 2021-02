Cdp apre sede ad Ancona, rapporto più stretto con territorio

(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - Cassa Depositi e Prestiti sbarca nelle Marche: inaugurata oggi con un evento digitale in diretta streaming la nuova sede territoriale di Cdp ad Ancona, nell'ambito di un più ampio progetto finalizzato a rafforzare ulteriormente l'impegno del Gruppo sul territorio, che ha già visto l'apertura delle sedi di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino, e Verona, cui seguiranno a breve Bari e Roma. Il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e dell'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo.

La sede di Ancona, in Largo Sacramento 4, diventerà il nuovo punto di accesso all'offerta del Gruppo nella regione e, informa una nota, "consentirà di supportare circa 300 enti pubblici e oltre 5.500 imprese, valorizzando le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali". La nuova sede, inoltre, consentirà una copertura territoriale completa del Medio Adriatico, grazie ai già operativi Spazio Cdp di Perugia e di Chieti e allo Spazio Csp dell'Aquila di prossima apertura.

I nuovi uffici, dove lavoreranno 10 risorse del Gruppo, provenienti da Cdp Infrastrutture e Pa, Cdp Imprese, CDP Equity, Cdp Venture Capital, Sace e Simest, non saranno una semplice sede di rappresentanza, ma veri e propri punti di riferimento operativi per finanziamenti, garanzie, acceleratori, venture capital e private equity, consulenza finanziaria, tecnica e progettuale a supporto della pubblica amministrazione per lo sviluppo di progetti infrastrutturali. All'interno della nuova sede è stata allestita l'esposizione "Materia prima. Nutrimenti e scenari collettivi", che racconta gli interventi di Cdp di sostegno e ricostruzione dei luoghi colpiti dal sisma del Centro Italia attraverso installazioni dell'artista Tanio Liotta e immagini del reportage "Mai+" del fotografo Claudio Colotti. In occasione dell'aperura della sede di Ancona, sono stati annunciati due protocolli d'intesa: uno con la Regione Marche per una consulenza tecnico finanziaria per la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi legati all'edilizia sanitaria e allo sviluppo infrastrutturale viario. Il secondo, con il Comune di Ancona, per una collaborazione tecnico finanziaria su progetti di Trasporto Pubblico Locale e di edilizia scolastica, sportiva, portuale e di rigenerazione urbana. Un terzo è stato siglato nei giorni scorsi con la Provincia di Pesaro Urbino per la realizzazione di due scuole e una palestra. (ANSA).