Viabilità: accordo Comune-Provincia per variante di Sassa

(ANSA) - L'AQUILA, 10 FEB - Con la firma dell'accordo di programma tra Comune e Provincia dell'Aquila inizia l'iter di un'opera attesa da decenni dalla popolazione di Sassa che migliorerà la viabilità e, di conseguenza, la qualità della vita dei residenti. Oggetto dell'intesa siglata dal sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, e dal presidente della Provincia, Angelo Caruso, la strada provinciale n. 1 Amiternina, la cosiddetta "variante". I fondi per l'opera, pari a 1,6 milioni di euro, saranno messi a disposizione dalla Provincia mentre il Comune, in qualità di soggetto attuatore, si occuperà dei lavori del nuovo tratto stradale, che avrà una lunghezza di 700 metri.

"Quello odierno - spiega il sindaco Biondi - è un esempio di collaborazione istituzionale concreto e funzionante, che va oltre intenti vacui e senza sostegno amministrativo e gli annunci che nel corso degli anni si sono succeduti, a danno di Sassa. Grazie all'intervento sarà possibile decongestionare l'area dal traffico veicolare e accedere agevolmente al nuovo polo scolastico".

"L'accordo di programma per la variante di Sassa, sottoscritto - dichiara il Presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso - dimostra la capacità della politica di sostenere le necessità dei cittadini, mentre la celerità di risoluzione di questa annosa problematica avvalora l'esigenza di trovare soluzioni efficaci per il bene comune. Doveroso, infine, un ringraziamento a tutti gli attori che hanno partecipato al delicato e complesso processo attuativo dell'iter burocratico, finalmente avviato a una rapida cantierizzazione". Sulla base del Documento Preliminare alla Progettazione approvato dalla Provincia, il Comune dell'Aquila ha già avviato la procedura negoziata, mediante l'invio delle lettere d'invito, sia per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica e progettazione definitiva sia per le indagini geologiche. La scadenza per l'affidamento è il 20 febbraio.

(ANSA).