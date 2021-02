Calcio, arrivano tre Daspo per tifosi del Pescara

(ANSA) - PESCARA, 10 FEB - Tre Daspo per altrettanti tifosi del Pescara sono arrivati nelle ultime ore. Lunedì scorso, il Questore del capoluogo adriatico ha emesso, in via d'urgenza, tre divieti di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di altrettanti ultras pescaresi che, durante un recente allenamento della squadra, seppure autorizzati dalla società a incontrare i calciatori, avevano spintonato uno di loro, inscenando una viva protesta per i risultati negativi della squadra nel campionato di calcio di serie B in corso, arrivando a minacciare di attendere gli atleti al rientro della trasferta di ieri a Empoli, qualora la squadra non avesse conseguito una vittoria. I provvedimenti avranno durata di due anni per uno e di cinque anni per i restanti due tifosi, in quanto questi ultimi, in anni passati, erano stati già destinatari di analoghi provvedimenti. I Daspo, inoltre, hanno previsto anche l'obbligo, che andrà convalidato dall'Autorità Giudiziaria di presentarsi presso un ufficio di Polizia durante lo svolgimento delle partite di calcio. (ANSA).