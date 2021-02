Morto Marini: Zingaretti,ci ha lasciato un grande italiano

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Ci ha lasciato Franco Marini. Un grande Italiano. Instancabile combattente a difesa del futuro e dei diritti dei lavoratori. Protagonista e guida dei cattolici democratici, è stato, davvero per tutti, un esempio e un punto di riferimento per il suo pensiero e per la sua voce libera e autorevole. Tra i fondatori del Partito Democratico, ha combattuto per rafforzare la democrazia e per un Italia più giusta. Siamo tutti più soli". Così su fb il segretario del Pd Nicola Zingaretti. (ANSA).