Morto Marini: Schifani, profondo dispiacere

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Profondo dispiacere per la scomparsa di Franco Marini, uomo colto e saggio, forte nel fisico e nell'animo. Mio equilibrato ed autorevole predecessore alla Presidenza del Senato, Marini non ha mai mancato di incarnare saggezza e rispetto delle Istituzioni, valori che oggi più che mai sono un esempio da seguire". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere di Silvio Berlusconi ed ex presidente del Senato. (ANSA).