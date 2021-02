Morto Marini: Paolucci (Pd), l'Abruzzo gli deve molto

(ANSA) - PESCARA, 09 FEB - "Con Marini scompare un grande abruzzese, un nome che ha fatto storia per essere stato a servizio del sindacato, della politica e dello Stato nella sua lunga parabola professionale e personale. Per quanti in questi anni sono cresciuti facendo politica e amministrando la cosa pubblica, è stato un interlocutore prezioso e un riferimento importante, sempre disponibile e attento. Perdiamo un esponente di primissimo piano di una classe prestigiosa di dirigenti e di maestri. Il suo Abruzzo, sia quello delle origini in cui amava tornare, che quello della politica e dell'impegno civile, gli deve molto". Lo scrive in una nota il capogruppo Pd alla Regione Silvio Paolucci. (ANSA).