Morto Marini: Melilla (ex Sel),stop Quirinale macchia per Pd

(ANSA) - PESCARA, 09 FEB - "Lo votai Presidente della Repubblica, in dissenso col mio gruppo parlamentare di Sel perché lo ritenevo degno e capace di ricoprire la prima carica dello Stato dopo che aveva assolto in modo positivo la funzione di Presidente del Senato. La sua mancata elezione è una macchia vergognosa della storia del Pd e tutti sanno chi ne fu responsabile. I ricordi sono tanti e tutti belli, ma proprio tutti.

Caro Franco, riposa in pace">. Lo afferma Gianni Melilla, ex parlamentare e ex presidente del Consiglio abruzzese. (ANSA).