Morto Marini: Ana, con lui se ne va l'Alpino vero abruzzese

(ANSA) - PESCARA, 09 FEB - Gli alpini abruzzesi lo piangono, perchè "Franco Marini era l'Alpino abruzzese con la A maiuscola". Lo ricorda con affetto Pietro D'Alfonso, il presidente della Sezione Abruzzo dell'Ana, perchè "nessuno di noi si può dimenticare che appena poteva scappava da noi, ex alpino semplice, col cappello con la penna sotto al braccio che si infilava sulla testa alla prima occasione. Anche da presidente del Senato, da solo, prendeva la macchina e si presentava ai nostri incontri. Era iscritto alla sezione di Barisciano, lui che era nato a Sa. Pio delle Camere - prosegue Di Pietro - direi che è nella storia vera dell'alpinità abruzzese: anche il suo passo era da alpino, cadenzato, lento ma sicuro, come se ogni volta mettesse il piede su una roccia pericolosa".

Quanto il Marini politico e sindacalista era vicino all'Alpino Marini Franco? "Lui anche da alpino si sforzava di far capire che bisognava sempre stare dalla parte di chi era in difficoltà, vicino agli altri, e lo diceva sempre, tra un canto e un bicchiere di birra nei nostri raduni. E diceva sempre che bisognava far tornare la naja negli alpini, era d'accordo con la proposta del servizio militare di leva accorciato. E' un dolore per noi, ci rappresentava davvero". (ANSA).