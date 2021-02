Vertenza La Panoramica, sindaco Chieti si appella a Regione

(ANSA) - CHIETI, 08 FEB - Il sindaco di Chieti Diego Ferrara ha ricevuto una delegazione dei lavoratori de La Panoramica, società che gestisce il trasporto pubblico in città, i quali in occasione dello sciopero nazionale, con il sostegno di Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Trasporti e Faisa Cisal, hanno protestato in piazza Valignani, davanti alla sede del Comune, contro la decisione dell'azienda che il 31 ottobre 2020 ha disdetto di tutti gli accordi aziendali, decisione che per i lavoratori ha comportato un decurtazione di oltre 300 euro dalla busta paga.

Ferrara, che segue la vertenza fin dalla campagna elettorale della scorsa estate, chiederà l'intervento della Regione Abruzzo.

"Sappiamo che il Governo regionale è intervenuto a fine anno sull'Ama, l'azienda dei trasporti aquilana, per ricucire uno strappo derivante da situazioni analoghe a quelle che riguardano la Panoramica, anche se l'Ama è una società in house e non privata come quella teatina - ha detto Ferrara - Chiederemo ai vertici regionali di sapere cosa può fare la Regione per sostenere il traporto pubblico anche sul territorio di Chieti, sapendo inoltre che nel bilancio approvato dall'Ente regionale sono state inserite poste anche a valere per il 2021.

I lavoratori sono tutti uguali sia a Chieti sia a L'Aquila, hanno famiglie e diritti che non possono restare inapplicati - ha concluso Ferrara - Come è essenziale la qualità del servizio di cui sono portatori, che non può essere messa a rischio dal braccio di ferro sui patti lavorativi e passa attraverso una chiarezza e una serenità di intenti che va assolutamente recuperata, perché a pagare non sia la città e il foltissimo numero di utenti del servizio, in questo particolare momento che stiamo vivendo tutti". (ANSA).