Calcio, Pescara, Breda a Empoli si gioca la panchina

(ANSA) - PESCARA, 08 FEB - Solo con un risultato positivo del Pescara domani sera (ore 19) al "Castellani" in casa della capolista Empoli, Breda potrà salvare la sua panchina. In Toscana, dopo quattro sconfitte consecutive, ai biancazzurri si chiede una prestazione superba soprattutto condita da punti.

Sulla carta un match quasi proibitivo, al cospetto della capolista del torneo, per gli abruzzesi che però non hanno alternative. In casa abruzzese il clima è teso con la società che da ieri sera aveva mandato la squadra in ritiro fino a nuova comunicazione, multando anche Machin per una polemica avuta con un tifoso sui social. Un gruppo di tifosi ha poi avuto un confronto con la squadra chiedendo una immediata inversione di rotta. Per la gara di domani saranno assenti Galano, Memushaj e Sorensen. Assente anche Dessena squalificato. Probabile il ritorno della difesa a tre. Probabile il ritorno nelle retrovie dall'inizio di Scognamiglio. (ANSA).