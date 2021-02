Unaga (Fnsi) e Fige premiano Barattucci per 'Corfinio'

(ANSA) - CHIETI, 05 FEB - Il nuovo deus ex machina del liquore 'Corfinio', Fausto Napoli Barattucci, ha ricevuto una pergamena di apprezzamento da Unaga-FNSI, i giornalisti agro alimentari, dalla Federazione Italiana Giornalisti Enogastronomici (Fige), unitamente al dono della moneta commemorativa "Corfinium" quale riconoscimento all'attività imprenditoriale ultra secolare della famiglia Barattucci.

"Come giornalisti del settore enogastronomico - spiegano Donato Fioriti , Vicario naz. Unaga (FNSI) e Ugo Iezzi Presidente Fige - esprimiamo al geniale Fausto apprezzamento e riconoscimento per quanto fa per la città di Chieti e, più in generale, per quanto fa per l'Abruzzo e Molise nella sua attività di imprenditore e inventore, come il suo creativo trisavolo, valorizzandone la tradizione e la storia millenaria, anche per la apertura del museo del Corfinio dedicato alla storia dei Barattucci, in via Amendola nello storico villino Barattucci. Un museo da visitare con tutti i cinque sensi, senza tralasciare il sesto, quello identitario e che nei prossimi giorni sarà trasmesso televisivamente con Misericordia Tv, bouquet TV6, su canale 636 (Abruzzo) e 604 (Molise) nel corso della trasmissione "AlterNewsPress- quando il sociale fa notizia".

"Una nuova bottiglia in preparazione - spiegano Fioriti e Iezzi- riproporrà il mix favoloso di erbe e alcool, frutto di antiche e sapienti conoscenze dell'alchimia, si fregerà della collaborazione della FIGE, di Arga Abruzzo e di Unaga." Barattucci ha rilanciato con il nuovo impegno progettuale per realizzare una confezione artistica di grande presa. Il nuovo Corfinio si caratterizzerà con uno dei disegni che Michetti realizzò nel caffè di via Toledo, per raccontare la storia meravigliosa del Corfinio napoletano. (ANSA).