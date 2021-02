Tornimparte, consegna lavori per collettore fognario

(ANSA) - TORNIMPARTE, 05 FEB - Consegnati alle ditte appaltatrici, dal direttore dei Lavori, ingegner Sante di Giuseppe, i lavori per la realizzazione del collettore fognario al servizio del Comune di Tornimparte (L'Aquila). "Un'opera che il nostro Comune attende da tanto, troppo tempo - commenta il sindaco Giacomo Carnicelli - Questo intervento, finanziato nel 2017 dalla Giunta regionale d'Abruzzo e individuato tra quelli strategici del Masterplan, ha visto nell'Ersi (Ente regionale servizio idrico) e nella Gran Sasso Acqua i soggetti attuatori. Insieme all'impianto di depurazione in corso di realizzazione nel Comune dell'Aquila, quest'opera permetterà, finalmente, una corretta gestione delle acque reflue, elemento di fondamentale importanza per il nostro Comune e presupposto indispensabile per lo sviluppo residenziale, commerciale e turistico".

"In questi anni - continua il sindaco - abbiamo avuto un costante, proficuo,rapporto di collaborazione con la Gran Sasso Acqua per il quale, ringraziando i presidenti che si sono succeduti, Americo Di Benedetto, Fabrizio Ajraldi e Alessandro Piccinini, intendiamo ringraziare tutto il personale. Allo stesso modo voglio sottolineare il meticoloso lavoro svolto dal consigliere comunale delegato al Servizio Idrico Integrato, Giuseppe Spagnoli. Un lavoro - conclude Carnicelli - premiato dall'avvio di un'opera che rappresentava uno dei punti cardine del programma elettorale di questa Amministrazione". (ANSA).