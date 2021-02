Terremoto: 1 mld per borghi sicuri,700 mln sviluppo economia(2)

(ANSA) - ANCONA, 04 FEB - "Oltre a questi fondi - ricorda la struttura commissariale - ci sono 2,95 miliardi di euro della programmazione comunitaria, che devono ancora essere finalizzati, ma che sono essenziali per integrare la ricostruzione ed i progetti di sviluppo". Su queste risorse, aggiunge, "innanzitutto, si fa affidamento per finanziare il superbonus cratere, con l'estensione delle detrazioni al 2026 ed il loro ampliamento anche alla ricostruzione e riparazione degli edifici produttivi - oggi esclusi - e soprattutto con la reintroduzione dell'obbligo di miglioramento sismico degli edifici, non previsto dall'attuale superbonus sisma".

Altre linee di intervento riguardano lo sviluppo della rete di comunicazioni a banda larga, l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, la realizzazione di nuove scuole, la sicurezza sismica dei luoghi di culto, il rafforzamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie, la telemedicina e l'assistenza di prossimità, misure per l'impresa verde, l'economia circolare, il turismo e la cultura.