Paola Quattrini e Nino Buonocore ospiti di "Interno 8"

(ANSA) - PESCARA, 04 FEB - Paola Quattrini e Nino Buonocore saranno gli ospiti della nuova puntata di "Interno 8", in onda venerdì 5 febbraio, alle 21, su Rete8, rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8 (facebook.com/Rete8). Paola Quattrini, attrice contemporanea, aperta a nuove sperimentazioni e tendenze, sempre vicina ai giovani, è in attesa di ripartire con la tournée dello spettacolo "Se devi dire una bugia dilla grossa", interrotta dalla pandemia.

Nino Buonocore racconterà il nuovo disco "In Jazz" in cui rivisita in versione live il suo repertorio, appunto in chiave jazz. Ad anticiparlo è arrivato nelle radio il singolo "Meglio così". A condurre, come sempre, Paola De Simone affiancata da Luca Pompei, insieme a Tiziana Di Tonno e Alessandro De Berardinis. Non mancheranno gli attesi consigli di cucina etica del pizza-chef Luciano Passeri. Telespettatori e webspettatori potranno intervenire inviando video, commenti e domande a interno8@rete8.it o attraverso le pagine Facebook di "Interno 8" (facebook.com/ Interno8.Rete8) e Rete8 (facebook.com/Rete8), dove il programma è trasmesso in diretta. (ANSA).